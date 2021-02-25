شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض رحيل «أفشة» بنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروضًا للرحيل عن النادي الأهلي، نهاية الموسم الجاري، إلا أن إدارة الأهلي ترفض تمامًا التخلي عن خدماته.

وتلقي نجم وسط الاهلي العديد من العروض من أندية خليجية وأوروبية للرحيل عن النادي الأهلي، نهاية الموسم الحالي بعد ظهوره بمستوي قوي في الفترة الأخيرة.

ورفضت إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، رفضت مناقشة الأمر نهائيًا وأغلقت ملف رحيل أي لاعب نهاية الموسم خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيماني.

وخسر الفريق مباراته الأخيرة أمام سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.