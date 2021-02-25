شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يرفض عودة «ساري» لقيادة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، حقيقة عودة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، لقيادة تشيلسي خلال الموسم الحالي، وذلك عقب إقالة فرانك لامبارد من تدريب الفريق وقبل تولى توماس توخيل.

وكانت تقارير إيطالية زعمت أن تشيلسي حاول إعادة ساري، عقب إقالة لامبارد من قيادة البلوز.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن مارينا جرانوفسكايا، مديرة تشيلسي، حاربت من أجل إعادة ساري إلى البلوز عقب إقالة لامبارد، وأشارت الصحيفة إلى أن رومان أبراموفيتش رئيس البلوز، هو من أوقف عودة «ساري»، رغم موافقة المدرب الإيطالي على العرض.

وكان «ساري» مدربًا لتشيلسي في الموسم قبل الماضي، وحصل مع البلوز على لقب الدوري الأوروبي، قبل أن يرحل لقيادة يوفنتوس، وأوضحت الصحيفة، أن «ساري» قد يعود لقيادة نابولي في الصيف المقبل.