شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يطلب المشاركة مع الأهلي من أجل الانضمام للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هناك حالة من عدم الرضا على محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما أصبح أسير دكة بدلاء المارد الأحمر، بعد التعاقد مع والتر بواليا.

وظهرت على محمد شريف علامات الغضب على وجه بعدما ابتعد عن المشاركة بشكل أساسى مع الفريق كما كان في أول الموسم.

وتمكن محمد شريف من تسجيل أربع أهداف في بطولة الدوري المصري الممتاز، ونال الإشادة من جماهير القلعة الحمراء، واقترب أيضًا محمد شريف من الخروج من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب خلال المعسكر المقبل، بعدما ابتعد بصورة كبيرة عن المشاركة مع الأهلي.