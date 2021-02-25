شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه المقصرين في الفريق الأحمر بالاستبعاد من التشكيل الأساسي في المباريات المقبلة.

ووجه «موسيماني» المدير الفني للأهلي تحذيرًا شديدًا اللهجة للاعبين المقصرين بالتواجد على مقاعد البدلاء في الفترة المقبلة وعدم الاعتماد عليهم في تشكيل الفريق الأحمر الأساسي.

ويدرس المدرب الجنوب أفريقي إجراء عدة تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في المباريات المقبلة بداية من مباراة طلائع الجيش.