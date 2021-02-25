شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يجدد طلبه بالتعاقد مع مهاجم سوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مهاجم جديد من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وطلب المدرب الجنوب إفريقي من مسؤولو الأهلي ترشح عدد من المهاجمين من أجل دراستهم واختيار واحد للتعاقد معه وضمه لصفوف القلعة الحمراء.

ويسعى المدرب الجنوب إفريقي بالاتفاق مع إدارة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قوي في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، ياتى ذلك في الوقت الذي يستأنف فيه الأهلي تدريباته، غدًا الجمعة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب العودة من تنزانيا والخسارة أمام فريق سيمبا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.