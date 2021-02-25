شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو البنك الأهلي يخضعون لمسحه طبية قبل مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو البنك الأهلي والجهاز الفني بقيادة خالد جلال لإجراء المسحة الطبية قبل انطلاق المران اليوم الخميس، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة أسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكرة المصري، خوض الفريق لمسحة كورونا قبل 72 ساعة من المباراة.

واستأنف فريق البنك الأهلي تدريباته اليومية بعد الراحه 24 ساعة عقب ختام المعسكر المغلق للفريق، والذي أقيم في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، واستمر أربعة أيام استعدادًا لمواجهة أسوان المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الأحد الثامن والعشرين من فبراير الجاري، في الثانية والنصف عصرًا ويستضيفها ستاد بترو سبورت.