شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي علام: تأثرنا بغياب «طولان» أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدى علام، المدرب العام لإنبي، إن فريقه قدم أسوء مبارياته أمام الإنتاج الحربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر ،اليوم، الخميس على ستاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى وانتهى بالتعادل السلبي.

أكد «علام» في تصريحات تلفزيونية أن إنبي تعرض لظروف صعبة قبل مواجهة الإنتاج الحربي، وعلى رأسها إصابة حلمى طولان المدير الفني بفيروس كورونا، فضلا عن إصابة بعض اللاعبين الأساسين.

وأضاف «علام» أن غياب حلمى طولان عن المباراة أثر على معنويات اللاعبين، وقلل من حماسهم مشيرا إلى أن النقطة التي حصل عليها إنبي جيدة في المجمل لأنها ساعدة فريقه في ترتيب جدول الدوري، خصوصا أنه يتبقى لهم بعض المباريات المؤجلة.

تابع علام حديثه عن حالة حلمى طولان قائلا:«لن تجد أحرص من حلمى طولان في تطبيق الإجراءات الاحترازية خصوصا أنه يرتدى 3 كمامات وحضر معنا إلى المباراة ولكن الطبيب أخبره بإيجابية مسحته».