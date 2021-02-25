شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: نمتلك بندًا لضم كريم فؤاد مقابل 15 مليون جنيه فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، أن المبلغ المحدد من جانب مجلس ادارة نادى النجوم لتفعيل عقد كريم فؤاد ضخم، خصوصًا أن سياسة ناديه تعتمد على بيع اللاعبين المميزين، وتسويقهم محليًا وخارجيًا، لكن شراء لاعبين بأرقام مادية كبيرة في هذا التوقيت سيكون صعبا للغاية.

وقال مدير الكرة بإنبي إن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين، ويعتمد عليه حلمى طولان كركيزة أساسية في صفوف الفريق البترولى، مشيرًا إلى أنه يتمنى استمرار اللاعب معهم لما يمثله من إضافة كبيرة للفريق البترولي.

وتعاقد الفريق البترولى مع اللاعب قبل بداية الموسم الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في عقد اللاعب يفيد بأولوية نادي إنبي في شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًا وليس عرضًا محليًا.