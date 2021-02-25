شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح الأكثر متابعة على «إنستجرام» في أفريقيا (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر النجم محمد صلاح قائمة الأكثر متابعة على موقع «إنستجرام» في قارة إفريقيا، فيما تخلل قائمة العشرة الأوائل عدد من الأسماء المصرية كذلك.

ووفقا لما نشرته صحفة موقع Africa Facts Zone، يملك «صلاح» 68 مليون متابع، أكثر من ضعف متابعي أقرب شخصية مصرية أخرى وهي الفنان تامر حسني صاحب المركز الثالث بـ 19 مليون متابع، فيما حل الفنان محمد رمضان رابعًا بـ 17 مليون متابع. وضمت القائمة ثلاثة مصريين آخرين هم الفنانة هنا الزاهد في المركز السادس والداعية مصطفى حسني في المركز السابع وحلمي في المركز الثامن.

ويستعد ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة التاسعة وربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر مسابقة البريميرليج.

ويعود ليفربول Liverpool بعد خسائرة متتالية داخل الدوري الإنجليزي، حيث يأمل يورجن كلوب المدرير الفني لفريق الريدز بالعودة للانتصارات داخل البريميرليج والزحف نحو المربع الذهبي لضمان تأهله مباشرة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب محمد صلاح داخل القارة الأفريقية على مواقع التواصل الاجتماعي