شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق المقاولون العرب، استعداداته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر لمباراة مصر المقاصة، المرتقب إقامتها في الثاني من مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وضربت الإصابات خط دفاع المقاولون العرب بعد اصابه 3 لاعبين بذئاب الجبل، وذلك بعد خروج خالد الحسيني مدافع المقاولون للإصابة خلال مباراة فريقه مع الجونة، والتى انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة 13 والمؤجلة التي أقيمت باستاد خالد بشارة.