شكرا لقرائتكم خبر عن فيتا كلوب يصل القاهرة 2 مارس استعداداً لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد المسؤولون عن الفريق الكروي الأول لنادي فيتا كلوب الكونغولي، يوم 2 مارس المقبل، موعداً للوصول إلى القاهرة، استعداداً لملاقاة الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب، يوم 5 مارس المقبل، على أإرض ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

كما حدد مسؤولو الأهلي، ملاعب النادي بمدينة نصر، لاستقبال تدريبات الفريق الكونغولي، على أن يكون المران الرئيسي لفيتا كلوب، ليلة المباراة، على ملعب ستاد القاهرة.