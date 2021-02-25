شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يسابق الزمن لاستعادة الرباعى المصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول بوروسيا دورتموند، استعادة لاعبيه المصابين، قبل استئناف الفريق مشواره بدوري أبطال أوروبا، وذلك مع دخول بطولة الدوري الألماني، مراحلها النهائية للموسم الحالي.

ويسابق الحارس رومان بوركي، والمدافعان دان أكسيل زاجادو ولوكاس بيتشيك، ولاعب وسط الملعب ثورجان هازارد، الزمن للعودة لقائمة دورتموند في لقائه مع ضيفه أرمينيا بيليفيلد، بعد غد السبت، في المرحلة 23 للبوندسليجا.

ويأمل دورتموند في العودة إلى المسار الصحيح بالبوندسليجا، بعدما تراجعت نتائجه في الفترة الماضية، حيث اكتفى بتحقيق انتصارين فقط من مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، مما تسبب في ابتعاده عن المنافسة على مراكز المقدمة.

ويحتل دورتموند، المركز السادس برصيد 36 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع بترتيب المسابقة، المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتحدث إيدين تيرزيتش المدرب المؤقت لدورتموند، عن اللاعبين الأربعة، حيث قال «لقد حظوا بأسبوع تدريب جيد. بدا الأمر جيدا بالنسبة لهم جميعا، لا يزال لدينا اختبار قادم، ثم سنرى من سيكون جاهزا يوم السبت».

ويخوض دورتموند، عدة مواجهات صعبة في الفترة القادمة، حيث يحل ضيفًا على مونشنجلادباخ، الثلاثاء القادم بربع نهائي كأس ألمانيا، ثم يخرج لملاقاة مضيفه بايرن ميونخ في السادس من مارس المقبل بالدوري، قبل أن يستضيف إشبيلية بعدها بـ 3 أيام في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يتواصل غياب الثنائي المصاب أكسيل فيتسل ومانويل أكانجي عن الفريق، بسبب حاجتهما لفترة أطول للعلاج في موسم صعب، عانى خلاله دورتموند من لعنة الإصابات التي طاردت عددًا كبيرًا من عناصره الأساسية.

ومنح الفوز الثمين لدورتموند 3-2 على مضيفه إشبيلية في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال، الذي جاء بعد الانتصار الكبير 4-0 على شالكه في ديربي الرور بالدوري الألماني، دفعة قوية للفريق، غير أن تيرزيتش حذر من صعوبة مواجهة بيليفيلد، الذي يحظى بالاحترام رغم تواجده في المركز الثالث من القاع حاليًا بالبوندسليجا.

وأكد تيرزيتش «نهتم فقط بالمباراة القادمة يوم السبت، بيليفيلد يلعب بقوة. ينبغي علينا أن نكون متيقظين تماما من أول ثانية في المباراة».