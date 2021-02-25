شكرا لقرائتكم خبر عن «لابورتا» يتحدث عن خططه للإبقاء على «ميسي» في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خوان لابورتا، المرشح على رئاسة برشلونة، عن بعض خططه، حال نجاحه في انتخابات النادي الكتالوني، للإبقاء على ليونيل ميسى في قلعة الكامب نو.

وقال «لابورتا» لصحيفة «ماركا»، عن مصير «ميسي»: «لكي يبقى يجب أن يقتنع بأن برشلونة سيستمر في الفوز، نحن الكتالونيون يجب أن نقف إلى جانب الفريق مرة أخرى، أعتقد أن أحد مفاتيح بقاء ميسي، هو أن يشعر بالحب مرة أخرى، نريده أن يبتسم مجددا، إذا حدث ذلك يمكننا أن نحقق كل شيء مرة أخرى، احتراما للمحترفين الذين يعملون الآن في النادي، أريد التحدث معهم عند وصولي، هناك أشخاص هنا اليوم لدينا تجارب جيدة معا، ونعتقد أنه يمكنهم مساعدتنا، من الواضح أن كل التجارب الجديدة تشهد تغييرات، لن نتردد في اتخاذ القرارات».