شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآة خاصة لتحفيز لاعبي الإسماعيلي للفوز علي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مكافآة خاصة للاعبي الفريق وجهازهم الفني، في حالة تحقيق الفوز على الأهلي بخلاف ماتنص عليه اللائحة.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي،على ارض ملعب ستاد الأسكندري يوم 10 من مارس المقبل.

ووعد «عثمان» بصرف المكافآة بصورة فورية عقب انتهاء المباراة، وحصد نقاطها الثلاثة، والخروج من النفق المظلم الذي يطارد الفريق.