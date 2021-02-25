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مدرب الجونة: تفوقنا على بيراميدز في الشوط الثاني والتعادل محق

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب الجونة: تفوقنا على بيراميدز في الشوط الثاني والتعادل محق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

أكد محمد محسن أبو جريشة مدرب نادي ​الجونة​ أن التعادل أمام ​بيراميدز​ 1 - 1 نتيجة جيدة.

وقال أبو جريشة: "كان هدفنا قبل المباراة ثلاث نقاط ولكن التعادل أمام بيراميدز مقبول ونتيجة جيدة ظروفنا قبل المباراة لم تكن جيدة حيث أننا في آخر 4 مباريات تعرضنا للخسارة".

وتابع: "الشوط الأول لم يكن جيدًا لكن في الشوط الثاني كنا أفضل وكان هناك إصرار من اللاعبين على تحقيق التعادل والنتيجة مرضية وهناك بعض الغيابات التي أثرت علينا".

وعن بيراميدز قال: "قدموا مباراة جيدة وفريق محترم ويمتلك لاعبين مميزين".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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