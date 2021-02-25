مدرب الجونة: تفوقنا على بيراميدز في الشوط الثاني والتعادل محق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

أكد محمد محسن أبو جريشة مدرب نادي ​الجونة​ أن التعادل أمام ​بيراميدز​ 1 - 1 نتيجة جيدة.



وقال أبو جريشة: "كان هدفنا قبل المباراة ثلاث نقاط ولكن التعادل أمام بيراميدز مقبول ونتيجة جيدة ظروفنا قبل المباراة لم تكن جيدة حيث أننا في آخر 4 مباريات تعرضنا للخسارة".

وتابع: "الشوط الأول لم يكن جيدًا لكن في الشوط الثاني كنا أفضل وكان هناك إصرار من اللاعبين على تحقيق التعادل والنتيجة مرضية وهناك بعض الغيابات التي أثرت علينا".

وعن بيراميدز قال: "قدموا مباراة جيدة وفريق محترم ويمتلك لاعبين مميزين".