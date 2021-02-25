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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب الجونة: تفوقنا على بيراميدز في الشوط الثاني والتعادل محق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021
أكد محمد محسن أبو جريشة مدرب نادي الجونة أن التعادل أمام بيراميدز 1 - 1 نتيجة جيدة.
وقال أبو جريشة: "كان هدفنا قبل المباراة ثلاث نقاط ولكن التعادل أمام بيراميدز مقبول ونتيجة جيدة ظروفنا قبل المباراة لم تكن جيدة حيث أننا في آخر 4 مباريات تعرضنا للخسارة".
وتابع: "الشوط الأول لم يكن جيدًا لكن في الشوط الثاني كنا أفضل وكان هناك إصرار من اللاعبين على تحقيق التعادل والنتيجة مرضية وهناك بعض الغيابات التي أثرت علينا".
وعن بيراميدز قال: "قدموا مباراة جيدة وفريق محترم ويمتلك لاعبين مميزين".