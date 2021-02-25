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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برباتوف: مبابي وهالاند سيسحبان بساط العرش من ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021
أشار نجم مانشستر يونايتد السابق، البلغاري ديميتار برباتوف إلى أن الثنائي كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، سيسحبان بساط العرش من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
وصرّح برباتوف لصحيفة "آس" الإسبانية: "مبابي وهالاند في القمة بالفعل، وفي يوم من الأيام سيسحبان بساط العرش من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".
وأضاف: "بالنسبة لي، مبابي هو الرقم 1، والمرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، وكيليان قادر على التألق في أي نادٍ".
وختم برباتوف: "هالاند موهبة مختلفة ورياضي لامع، ولديه قدرة كبيرة لا تصدق، إنه طويل وقوي، سعيد حقاً برؤية تطورهما".