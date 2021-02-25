برباتوف: مبابي وهالاند سيسحبان بساط العرش من ميسي ورونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

أشار نجم مانشستر يونايتد السابق، البلغاري ​ديميتار برباتوف​ إلى أن الثنائي ​كيليان مبابي​ و​إيرلينغ هالاند​، سيسحبان بساط العرش من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.



وصرّح برباتوف لصحيفة "آس" الإسبانية: "مبابي وهالاند في القمة بالفعل، وفي يوم من الأيام سيسحبان بساط العرش من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

وأضاف: "بالنسبة لي، مبابي هو الرقم 1، والمرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، وكيليان قادر على التألق في أي نادٍ".

وختم برباتوف: "هالاند موهبة مختلفة ورياضي لامع، ولديه قدرة كبيرة لا تصدق، إنه طويل وقوي، سعيد حقاً برؤية تطورهما".