يوفنتوس يعلن عن ارتفاع خسائره في القسم الأول من السنة المالية الحالية

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ميلانو : أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم التسعة الأخيرة الخميس عن خسائر بلغت 113,7 مليون يورو (139 مليون دولار) في النصف الأول من السنة المالية الحالية، في زيادة اكثر من ضعف القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت مع استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن "السيدة العجوز "تأثر النصف الأول من السنة المالية 2020/2021 بشدة في انتشار كوفيد 19 والقيود المتخذة التي فرضتها السلطات".

وتابع "أثر الوباء بشكل مباشر وكبير، قبل كل شيء، على مبيعات التذاكر ومبيعات المنتجات، ما أدى الى تأثير سلبي على الدخل من هذه العمليات وصافي الدخل والديون المالية".

وكانت قد بلغت الخسائر في النصف الاول من السنة المالية السابقة 50,3 مليون يورو.

وكان يوفنتوس أعلن عن خسائر بقيمة 89,7 مليون يورو للسنة المالية 2019/2020 التي انتهت في 30 حزيران/يونيو الفائت.

وأشار النادي الواقع في مدينة تورينو إلى "الاتجاه الإيجابي للعائدات من عقود الرعاية والإعلانات" الذي كان أعلى بقليل من العام السابق.

وتابع "قوبلت هذه الآثار السلبية جزئيًا بارتفاع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني والاذاعة".

كما ارتفعت العائدات من التجارة الإلكترونية بنسبة 60 في المئة لتعويض الانخفاض في الإيرادات من الشراء المباشر بالحضور الجسدي من متاجر النادي.