"أسباب عائلية" تُرغم هنري على الاستقالة من تدريب مونتريال إمباكت

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مونتريال: استقال المهاجم الدولي السابق الفرنسي تييري هنري من تدريب فريق مونتريال إمباكت المشارك في الدوري الاميركي لكرة القدم والذي يشرف عليه منذ عام 2019 لـ "أسباب عائلية"، بحسب ما أعلن النادي الكندي الخميس.

وأكد ابن الـ 43 عاما والذي تم تداول اسمه كمدرب محتمل لنادي بورنموث في الدرجة الاولى الانكليزية (الثانية فعليًا)، انه لم يتمكن من رؤية اطفاله الذين بقوا في المملكة المتحدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتحدث بطل العالم مع المنتخب الفرنسي عام 1998 عن سنة "صعبة جدا على الصعيد الشخصي" من أجل تبرير قراره، بحسب ما جاء في بيان اصدره مونتريال.

وعزا أفضل هداف في تاريخ منتخب "الديوك" (51 هدفاً) في البيان اسباب استقالته قائلاً "مع الكثير من الأسى قررت أن اتخذ هذا القرار"، و"الفراق مؤلم جدا لي ولاطفالي. يجب عليّ اتخاذ قرار العودة إلى لندن ومغادرة مونتريال".

في المقابل، اشار أوليفييه رونار المدير الرياضي للنادي الكندي إلى أن "رحيل تييري (هنري) امر مؤلم وسابق لأوانه لانه كان واعداً جداً".

ولم تكن نتائج الفريق بإشراف هنري على قدر التوقعات في عام 2020 اذ خرج من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، كما أقصي من تصفيات الادوار الإقصائية في الدوري الاميركي في العام ذاته.