مولر وغنابري يعاودان التمارين مع بايرن ميونيخ

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ميونخ: عاود توماس مولر وسيرج غنابري التمارين مع فريقهما بايرن ميونيخ الخميس بعد تعافي الاول من فيروس كورونا والثاني من إصابة في الفخذ، وفق ما أعلن بطل المانيا في الأعوام الثمانية الماضية.

وخضع مولر للحجر الصحي منذ اصابته بجائحة "كوفيد 19" قبل ساعات من فوز بايرن في نهائي كأس العالم للأندية في قطر منذ قرابة الأسبوعين، ليحقق سداسية تاريخية.

وقال العملاق البافاري في بيان إن مولر (31 عامًا) عاد الى التمارين الفردية في المقر التدريبي للنادي الخميس، من دون أن يحدد عودة محتملة للاعبه إلى المنافسات، فيما تمرن غنابري (25 عامًا) مع أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ إصابة في فخذه تعرض لها في نهائي مونديال الأندية ضد تيغريس المكسيكي (فاز 1 صفر).

ويتصدر بايرن البوندسليغا بفارق نقطتين عن لايبزيغ (49 مقابل 47)، على أن يستضيف كولن السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين.

ووضع فريق المدرب هانزي فليك قدمًا في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا باكتساحه لاتسيو الايطالي 4 1 في العاصمة روما الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي.