شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: لم أغير مركز عمار حمدى..وقرار اتحاد الكرة يمنحنا مبدأ تكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري على تساؤلات البعض بشأن تغيير مركز عمار حمدى مؤكدا أن مركز اللاعب الأساسي هو الظهير الأيمن وشارك فيه أكثر من مرة قبل ذلك.

أكد حسام حسن في المؤتمر الصحفى الذى أعقب المباراة أن فريق وادى دجلة منظم وخصم صعب لافتا إلى أن الهدف الذى سجله لاعب فريقه إيمانويل إكوي كان متوقعا بسبب التحضير الزائد للاعبي الفريق الدجلاوي.

عبر العميد عن سعادته بفوز الاتحاد السكندري على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري.

أوضح العميد أن لاعبيه نجحوا في التغلب على الأخطاء الدفاعية أمام فريق وادى دجلة ونفذوا المطلوب منهم داخل الملعب مشيرا إلى أن البعض من ضغط نفسي وهذا أمر طبيعي بسبب طموحات اللاعبين في تحقيق الفوز.

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلا:" سعيد بقرار اتحاد الكرة في تحديد ملاعب الفرق بالدوري، أمر ممتاز ويمنحنا تكافؤ فرص حيث إننا كنا نلعب خارج استاد الاسكندرية أمام الفرق الجماهيرية".