شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعدل خطأ فى جدول الدورى بسبب موعد مباراة المحلة وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ، تعديل موعد مباراة غزل المحلة وانبى فى الأسبوع العشرين من عمر الدورى، لتقام المباراة يوم 6 مايو المقبل بدلا من يوم 5 كما كان مقررا.

وجاء التعديل بعدما اكتشفت اللجنة خطأ فى الجدول حيث يواجه غزل المحلة نظيره الأهلى فى الأسبوع الـ19 يوم 3 مايو المقبل، على أن يواجه انبى بعد ذلك فى الأسبوع الـ20 يوم 5 مايو أى بعد مواجهة الأهلى بـ48 ساعة فقط، لذا قررت اللجنة تأجيل مباراة المحلة وانبى لتقام يوم 6 مايو.



الجدول 1



الجدول 2



الجدول 3

وشهد جدول بطولة الدوري الممتاز إقامة مباراتي الأهلي أمام الزمالك في الدوري في الجولة الـ4 و الجولة الـ21 في شهر رمضان المقبل في التاسعة و النصف مساء بإستاد القاهرة ، وهي أول مرة في تاريخ الفريقين بإقامة مباراتهما معا في الدوري الممتاز بشهر رمضان.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 10 مايو موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك في الدوري الثاني للدوري في الجولة الـ21 للدوري الممتاز و تقام بإستاد القاهرة.

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 18 إبريل موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز على أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة و النصف مساءا بإستاد القاهرة.

استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الاسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 /2021 باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.