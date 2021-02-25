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القاهرة - سامية سيد -

أخبار النادي الاهلي اليوم الخميس الموافق 25 / 2 / 2021 شهدت العديد من الاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

الأهلي يخاطب اتحاد اليد بحيثيات رفضه استكمال مسابقات 2019-2020 بقوائم العام الماضي

أرسلت إدارة النادي الأهلي ، اليوم، خطابًا للاتحاد المصري لكرة اليد تؤكد فيه رفض استكمال مباريات الدوري والكأس لموسم 2019-2020 بقوائم العام الماضي، لأنه قرار يخالف المنطق قبل أن يخالف الأعراف واللوائح المحلية والدولية، بل ويتعارض مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

وجاء في حيثيات رفض إدارة النادي لقرار اتحاد اليد العديد من النقاط الرئيسية منها:-

- سبق وأن أعلن اتحاد اليد في اجتماعه مع ممثلي الأندية الموسم الماضي إبان أزمة كورونا عن عدم استكمال مسابقات الموسم، وكان ممثل النادي الأهلي الوحيد في ذات الاجتماع الذي طلب التأكيد على رفض ناديه لإلغاء المسابقات وضرورة استكمال بطولتي الدوري والكأس.

الأهلي يناقش مع لاعبي الفريق المرحلة المقبلة في مأدبة عشاء في أحد الفنادق"

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مساء اليوم اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط «محسن صالح - وزكريا ناصف»، وذلك للتأكيد على الاستعداد القوي للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القاري. الأهلي راحة من التدريبات اليوم بسبب الإجهاد بعد رحلة تنزانيا يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي الإجازة التى حصل عليها الفريق أمس واليوم ،الخميس، بعد عودة البعثة للقاهرة في الساعات الإولى من صباح أمس قادمة من تنزانيا حيث خاض الأهلي مباراة سيمبا في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف.

وقرر موسيماني منح اللاعبين إجازة من التدريبات 48 ساعة بسبب الإجهاد عقب رحلة تنزانيا الشاقة على أن يبدأ الأهلي ظهر غداً الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل في الدوري المتاز.

وأكد بيتسو موسيماني، أن الفريق قادر على حسم الصعود عن المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خلال المباريات المقبلة ، وقال موسيماني: "لا يزال أمامنا ٤ مباريات متبقية لتحقيق هدف الصعود، وسنعمل على ذلك بداية من المباراة المقبلة"

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