شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف فى لايف الخليج 365 حقيقة بيع مروان محسن فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الاعلامى محمد شبانة فى تليفزيون الخليج 365 ، ان مصدر في الأهلي أوضح أن النادي قد يفكر بالفعل في إعارة مروان محسن مهاجم الفريق حال تلقي عرضاً رسمياً لاستعارته خلال الصيف المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الاهلي سيدرس هذه الفكرة لاتخاذ ما هو مناسب للأهلي واللاعب ، موضحاً أن مروان يتعرض لضغوط قوية الفترة الماضية بسبب غيابه عن التسجيل منذ فترة طويلة.

تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن قال مؤخراً إن الإعارة قد تكون الحل لخروج مروان محسن من دائرة الانتقادات التى يتعرض لها مؤخراً.