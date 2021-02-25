شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 25 / 2 / 2021 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 25 / 2 / 2021 إقامة ثلاث مباريات في الدوري المصري حيث التقى الإنتاج الحربي مع الجونة وواجه الاتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة بينما اختتمت المباريات بلقاء بيراميدز والجونة.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى..

الاتحاد السكندري 2 – 1 وادى دجلة

خطف الاتحاد السكندرى، فوزا قاتلا من أنياب منافسه وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ،اليوم، الخميس على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل محمد هلال، لوادى دجلة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فوزى الحناوى للاتحاد السكندرى، في الدقيقة 54، وبعدها ينهى إيمانويل إكوي أمام الغزلان بتسجيل هدف الفوز لزعيم الثغر في الدقيقة 90.

بيراميدز 1 – 1 الجونة

خطف فريق الجونة، تعادلا صعبا من أنياب منافسه بيراميدز، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ،اليوم، الخميس على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز الوافد الجديد أسامة جلال، في الدقيقة 9 من ضربة رأس قوية، قبل أن يتعادل الجونة عن طريق مهاجمه عمر السعيد فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

إنبي 0 – 0 الإنتاج الحربي

انتهت مباراة الانتاج الحربى وانبى بالتعادل السلبى والتى أقيمت عصر اليوم الخميس على استاد الأهلى والسلام والمؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وبذلك يرتفع رصيد الانتاج الحربى للنقطة العاشرة ليحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا ، فيما ارتفع رصيد انبى للنقطة 19 ليحتل المركز السابع بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.