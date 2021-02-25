شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى الاتحاد السكندرى بعد إصابة كريم الديب بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الاتحاد السكندري بقياد حسام حسن، ضربة موجعة بعدما أثبتت الأشعة إصابة كريم الديب لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبى، بعد إصابته في مواجهة زعيم الثغر أمام وادى دجلة والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.

ودخل كريم الديب في نوبة بكاء شديد فور إعلان نتيجة الأشعة بعدما اشتكى من آلام في الركبة، رفض الحديث مع أي شخص، ومن المنتظر أن يجرى إبراهيم حسن مدير الكرة اتصالا بالدكتور أحمد عبد العزيز لتحديد موعد الجراحة.

واستقبال الجهاز الفنى الخبر بحالة من الخزن الشديد نظرا للحالة المتميزة، التى كان عليها اللاعب مؤخرا، والذى يعتبر من أهم مفاتيح اللعب التى يعتمد عليها حسام حسن.

خطف الاتحاد السكندرى، فوزا قاتلا من أنياب منافسه وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ،اليوم، الخميس على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل محمد هلال، لوادى دجلة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فوزى الحناوى للاتحاد السكندرى، في الدقيقة 54، وبعدها ينهى إيمانويل إكوي أمام الغزلان بتسجيل هدف الفوز لزعيم الثغر في الدقيقة 90.

ويعود الاتحاد للتدريبات غدا فى الخامسة مساء بدون راحة استعداد لمباراة انبى المقرر لها الاحد المقبل على استاد الاسكندرية.