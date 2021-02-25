شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لشيكابالا لتحديد حجم إصابته قبل مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي قبل مران الفريق غدا الجمعة من أجل تحديد حجم الإصابة التي عانى منها بعد الكدمة في الركبة والتي تسببت في خروجه من قائمة مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي.

وسيتم تحديد البرنامج التأهيلي للاعب بناء على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي، وتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة المقرر لها الإثنين المقبل.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، سبب استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك أمام تونجيث، مؤكدا أن اللاعب أشتكى من شعوره بالإجهاد قبل المباراة وقام بإخطار الجهاز الطبي بذلك والذى نقل الأمر للجهاز الفني.

أضاف المصدر، أن الجهاز الطبي رأى ضرورة إراحة شيكابالا حتى لا يتعرض للإصابة في مباراة تونجيث، خاصة بعد الأحداث التي سبقت المباراة وتأخر وصول البعثة للسنغال، والوصول بعد قرابة 24 ساعة من مغادرة القاهرة، مما زاد حالة الإرهاق لدي اللاعب وجعل هناك صعوبة في مشاركته باللقاء.

شدد المصدر أن شيكابالا ليس معاقب من جانب باتشيكو كما يعتقد البعض، واللاعب سيشارك في المباريات القادمة بشكل طبيعى وفقا لحالته البدنية والرؤية الفنية للجهاز الفني ولا توجد أي أزمة بينه وبين المدرب البرتغالي.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوالي بدوري الأبطال الأفريقي، أمام تونجيث السنغالي، ليحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.