شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 25\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 فبراير 2021، الكثير من الاخبار الرياضية الهامة ، منها مفاوضات باشاك التركى مع وكيل فرجانى ساسى ، و فوز الاتحاد السكندرى علىأة لائحة احتراق دجلة ، ومفاجأة لائحة عقوبات اختراق فقاعة المونديال لا تتضمن الإيقاف .

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