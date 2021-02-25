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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 25\2\2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 فبراير 2021، الكثير من الاخبار الهامة ، منها    مفاوضات باشاك التركى مع وكيل فرجانى ساسى ، و فوز الاتحاد السكندرى علىأة لائحة احتراق دجلة ، ومفاجأة لائحة عقوبات اختراق فقاعة المونديال لا تتضمن الإيقاف .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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