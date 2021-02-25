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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 25\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 فبراير 2021، الكثير من الاخبار الرياضية الهامة ، منها مفاوضات باشاك التركى مع وكيل فرجانى ساسى ، و فوز الاتحاد السكندرى علىأة لائحة احتراق دجلة ، ومفاجأة لائحة عقوبات اختراق فقاعة المونديال لا تتضمن الإيقاف .
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