شكرا لقرائتكم خبر عن الدونتس يجمع بيج رامى و مدربه الأمريكى في منزله..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الأمريكى دينيس جيمس ، مدرب البطل بيج رامى ، على زيارة اللاعب في منزله ، على هامش زيارته إلى مصر، لعقد سيمينار مع بعض اللاعبين في كمال الاجسام .

وقام دينيس بزيارة بيج رامى في منزله ، و تناولا معا وجبة الغداء ، ثم تناولا الدونتس سويا ، قبل ساعات من سفر دينيس جيمس إلى أمريكا مرة أخرى .

وحضر دينيس جيمس الى القاهرة خلال الساعات الماضية ، و قام بزيارة اهرامات الجبزة و التقاط الصور التذكارية في المعالم السياحية .

أبدى المدرب انبهاره بضخامة الهرم، متسائلا عن طريقة بنائه وعدد أحجاره، كما قام بزيارة هرم الملك خفرع من الداخل.

وخلال الجولة حرص على التقاط العديد من الصور التذكارية بمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبو الهول، كما استمع لشرح عن تاريخ تمثال أبو الهول وطريقة نحته، معربا عن إعجابه الشديد بالتمثال، وعن سعادته بزيارة أهرامات الجيزة.