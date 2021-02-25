شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجونة: هاجمت بيراميدز .. ليس لدى شئ أبكى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رضا شحاتة المدير الفني للجونة عن عدم رضاه بسبب أداء فريقه أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

قال شحاتة في تصريحات لـ قناة "on time sport" إنه راضى عن النتيجة وليس الأداء الذى لم يكن مقنعا، موضحا أن النقطة التي حصدها من بيراميدز مهمة لفريقه للتقدم في جدول ترتيب الدوري.

تابع المدير الفني للجونة :" فريقى لم يكن جيدا في الشوط الأول ولكن استعدنا التوازن في الشوط الثانى من اللقاء وهاجمت بيراميدز لأنه ليس لدى ما أخاف عليه أو أبكى عليه عندما يكون فريقى متأخر في النتيجة".

وتعادل فريقا الجونة وبيراميدز 1 -1 وافتتح التسجيل للفريق السماوى الوافد الجديد أسامة جلال في الدقيقة 9 من ضربة رأس قوية قبل أن يتعادل الجونة عن طريق مهاجمه عمر السعيد في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة ظل فريق بيراميدز في المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكهم 13 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما بقى الجونة أيضا كما هو فى المركز السادس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال،خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا،خط الهجوم: دييجو رولان.

ودخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من:حراس المرمي : أحمد عادل عبد المنعم،الدفاع :جوزيف جوناثان ومحمد نجيب ومحمود الجزار ومحمد يكن،الوسط :عربي بدر ونور السيد وسارج اكا ومحمود الشبراوي،الهجوم : عموري وعمر السعيد