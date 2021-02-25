شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبى منتخب المصارعة قبل السفر للمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبى منتخب المصارعة ، عن سلبية العينات الخاصة بلاعبى المنتخب ، المقرر سفرهم الى المجر غدا، للدخول في معسكر خارجى في إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا ، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية .

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 16 مارس المقبل، بمشاركة لاعبى منتخبات الحرة و الرومانية و النسائية .

ويرافق البعثة 3 مدربين وهم أشرف حافظ ، ومحمد إبراهيم ، بالإضافة إلى حسام مصطفى ، و يرأس البعثة محمود السيد ، ادارى الاتحاد .

يشارك الثنائى محمد إبراهيم كيشو، وعبد اللطيف منيع لاعبا منتخب المصارعة، فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بروما فى الفترة من 4 إلى 7 مارس المقبل.

ومن المقرر أن، يغادر الثنائى معسكر المنتخب المقام بالمجر، على أن يشاركا فى الجائزة الكبرى، ثم يعودا إلى المجر مرة أخرى .

وأنهى مسئولى اتحاد المصارعة اجراءات السفر ، بعد الحصول على تاشيرة السفر الى المجر .