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سلبية مسحة كورونا للاعبى منتخب المصارعة قبل السفر للمجر

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبى منتخب المصارعة ، عن سلبية العينات الخاصة بلاعبى المنتخب ، المقرر سفرهم الى المجر غدا، للدخول في معسكر خارجى في إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا ، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية .

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 16 مارس المقبل، بمشاركة لاعبى منتخبات الحرة و الرومانية و النسائية .

ويرافق البعثة 3 مدربين وهم أشرف حافظ ، ومحمد إبراهيم ، بالإضافة إلى حسام مصطفى ، و يرأس البعثة محمود السيد ، ادارى الاتحاد .

يشارك الثنائى محمد إبراهيم كيشو، وعبد اللطيف منيع لاعبا منتخب المصارعة، فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بروما فى الفترة من 4 إلى 7 مارس المقبل.

ومن المقرر أن، يغادر الثنائى معسكر المنتخب المقام بالمجر، على أن يشاركا فى الجائزة الكبرى، ثم يعودا إلى المجر مرة أخرى .

وأنهى مسئولى اتحاد المصارعة اجراءات السفر ، بعد الحصول على تاشيرة السفر الى المجر .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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