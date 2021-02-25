شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: 100 لاعبا قوام منتخب 2006 ونتابعهم فى المباريات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مؤمن سليمان المدير الفنى لمنتخب 2006، أن فريقه مازال فى مرحلة التكوين كما ان هؤلاء اللاعبون لم يكتمل بناء شخصياتهم أو عضلاتهم، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة كل ما يتعلق بهؤلاء اللاعبين.

تابع سليمان أن هناك 100 لاعب تقريبا هم قوام المنتخب ، وسيتم متابعتهم فى المباريات وكل ما يتعلق بهم حتى يتم تأسيسهم بشكل جيد واحترافى بوصفهم قوام منتخب مصر فى المستقبل.

أوضح، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، أن المرحلة الثانية من المعسكر المفتوح للمنتخب ستنطلق الأربعاء 3 مارس المقبل، بمشاركة 30 لاعبا.

وأشار المدير الفني لمنتخب الناشئين إلى أن القوام المبدئي للمنتخب سيضم 100 لاعب، سيتم متابعتهم مع ترك الباب مفتوحا أمام جميع اللاعبين الآخريين لضمهم للمنتخب، مع مراعاة التطور والتغير الذي يحدث في مستويات اللاعبين نظرا لطبيعة المرحلة السنية.

وأكد مؤمن سليمان حرصه على اتباع الاجراءات الاحترازية في وضع قواعد المنتخب مع توقف مسابقات الناشئين ما يجعل التجمعات الأولى للمنتخب ستتكون من مجموعات مختلفة من اللاعبين حتى يتم الاختيار النهائي، وهو ما يتطلب أن يبذل اللاعبون كل جهدهم من أجل ضمان مقعد لهم في صفوف الفريق.