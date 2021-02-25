شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعترض على حكم مباراة بيراميدز والجونة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسرع رمضان صبحى، لاعب بيراميدز إلى الحكم أمين عمر، واعترض عليه عقب انتهاء لقاء فريقه أمام الجونة، والتقطت كاميرات التلفزيون لحظة دخول "العفيجى" في كلام مع الحكم الذى اكتفى بالنظر إلى اللاعب.

وتدخل هانى سعيد المدير الرياضى لـ"بيراميدز" لحل الخلاف بين رمضان صبحي والحكم أمين عمر قبل أن تتطور الأمور بطرد اللاعب أو إنذاره.

خطف فريق الجونة تعادلا صعبا من أنياب منافسه بيراميدز بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز الوافد الجديد أسامة إنبي في الدقيقة 9 من ضربة رأس قوية قبل أن يتعادل الجونة عن طريق مهاجمه عمر السعيد في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة ظل فريق بيراميدز في المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكهم 13 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما بقى الجونة أيضا كما هو فى المركز السادس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال،خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا،خط الهجوم: دييجو رولان.

ودخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من:حراس المرمي : أحمد عادل عبد المنعم،الدفاع :جوزيف جوناثان ومحمد نجيب ومحمود الجزار ومحمد يكن،الوسط :عربي بدر ونور السيد وسارج اكا ومحمود الشبراوي،الهجوم : عموري وعمر السعيد