شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة على ركبة " الديب" عقب إصابة دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وكان الديب قد اصيب فى احدى الكرات المشتركة واشتكى من الم شديد بالركبة وقام الجهاز الطبى برئاسة عمرو الاشلم بتحويل اللاعب الى مركز الاشعة للاطمئنان عليه .
ويعود الاتحاد للتدريبات غدا فى الخامسة مساء بدون راحة استعداد لمباراة انبى المقرر لها الاحد المقبل على استاد الاسكندرية .
خطف الاتحاد السكندرى، فوزا قاتلا من أنياب منافسه وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ،اليوم، الخميس على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.
افتتح التسجيل محمد هلال، لوادى دجلة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فوزى الحناوى للاتحاد السكندرى، في الدقيقة 54، وبعدها ينهى إيمانويل إكوي أمام الغزلان بتسجيل هدف الفوز لزعيم الثغر في الدقيقة 90.