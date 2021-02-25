شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة على ركبة " الديب" عقب إصابة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخضع كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى لأشعة على الركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام وادى دجلة ، التى جمعت الفريقين اليوم ، والتى انتهت بفوز مثير للاتحاد بهدفين مقابل هدف .

وكان الديب قد اصيب فى احدى الكرات المشتركة واشتكى من الم شديد بالركبة وقام الجهاز الطبى برئاسة عمرو الاشلم بتحويل اللاعب الى مركز الاشعة للاطمئنان عليه .

ويعود الاتحاد للتدريبات غدا فى الخامسة مساء بدون راحة استعداد لمباراة انبى المقرر لها الاحد المقبل على استاد الاسكندرية .