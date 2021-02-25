خاص.. مهلة 72 ساعة لـ "كريم العراقي" لحسم تجديد تعاقده مع المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، محمد الخولي، إن مجلس إدارته منح لاعب فريق القدم بصفوفهم كريم العراقي، 72 ساعة لحسم موقفه من الاستمرار داخل جدران ناديهم في المواسم المقبلة من عدمه.

وأشار الخولي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المهلة التي منحها مجلس إدارة المصري للاعب كريم العراقي تأتي ليحسم اللاعب موقفه من التجديد والرد بصورة نهائية في هذا الملف.

وأوضح نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن استبعاد الجهاز الفني للاعب كريم العراقي من مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم سيراميكا كليوباترا لم يكن للمرة الأولى بل تم اسبتعاده من المباراة الماضية أيضاً بالإضافة إلى معاقبته.

وأتم الخولي تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس إدارة المصري لا يضغط على اللاعب ليُجدد تعاقده مع النادي:"منحناه كامل الحرية في تحديد مصيره".

ويستعد المصري لمواجهة نظيره سيراميكا كليواترا عصر يوم غد الجمعة ضمن منافسات الدوري.