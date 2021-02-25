الأهلي يرفض استكمال مسابقات اليد لموسم 2019-2020 بالقوائم القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عبر موقعه رفضه استكمال مباريات الدوري والكأس في منافسات كرة اليد موسم 2019-2020 بالقوائم القديمة

وارسلت ادارة الاهلي خطابا اليوم الى الاتحاد المصري لكرة اليد تعبر فيها عن رفضها لاستكمال ما تبقى من مباريات الدوري والكأس لموسم 2019-2020، بقوائم العام الماضي، لأن هذا القرار يخالف الأعراف واللوائح المحلية والدولية، ويتعارض مع مبدأ تكافؤء الفرص.

واختتم الأهلي بيانه الرسمي بالترحيب باستكمال منافسات الدوري والكأس لكرة اليد موسم 2019-2020، بالقوائم الجديدة، كما أعلن النادي عن احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدي الجهات المعنية للحفاظ على حقوقه الفنية والأدبية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن استكمال ما تبقى من مباريات الدوري والكأس لموسم 2019-2020، بالقوائم الجديدة، قبل أن يعدل عن قراره ويقرر استكمالها بقوائم الموسم الماضي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة اليد الأول والثاني من ابريل المقبل لاقامة الجولتين المتبقيتن من مسابقة الدوري لموسم 2019-2020.

وجاء في حيثيات رفض إدارة الاهلي لقرار اتحاد اليد العديد من النقاط الرئيسية منها:-

- سبق وأن أعلن اتحاد اليد في اجتماعه مع ممثلي الأندية الموسم الماضي إبان أزمة كورونا عن عدم استكمال مسابقات الموسم، وكان ممثل النادي الأهلي الوحيد في ذات الاجتماع الذي طلب التأكيد على رفض ناديه لإلغاء المسابقات وضرورة استكمال بطولتي الدوري والكأس.

- قام اتحاد اليد بتعديل موقفه خلال اجتماعه مع ممثلي أندية دوري المحترفين الذي جرى يوم الأربعاء 16/9/2020 بمجمع حمام السباحة باستاد القاهرة، وأعلن أنه سوف يستكمل مباريات الموسم الماضي بالقوائم الجديدة مثلما جرى في كل الاتحادات الرياضية، التي قامت باستكمال مباريات الموسم الماضي في مواعيد لاحقة بموعد فتح القيد للموسم الجديد.

- عاد اتحاد اليد وأعلن أنه قرر استكمال مسابقات موسم 2019-2020 بقوائم الموسم الماضي، لأسباب لا يزال يحتفظ بها لنفسه، وقام النادي الأهلي بالرد على اتحاد اليد في خطاب يوم 19-11-2020، سرد فيه أسباب رفضه لهذا القرار الذي لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، ولم يتلقَّ الأهلي أي رد حتى تاريخه.

- اللعب بقوائم الموسم الماضي بعدما خلت قوائم الأندية الحالية من العديد من اللاعبين الذين كانوا مقيدين الموسم الماضي سواء بالبيع أو بالإعارة أو الاستغناء يخالف كل اللوائح، خاصة أن هناك موسمًا جديدًا بدأ بشروط جديدة وجرى قيد وتسجيل لاعبين جدد في كل الأندية، والنادي الأهلي مثلا فقد أكثر من 7 لاعبين من قائمة الموسم الماضي، وقام بقيد عدد 6 لاعبين آخرين.

- اللعب بقوائم الموسم الماضي 2019-2020 يعني أن كل نادٍ سوف يترك لاعبيه الذين تعاقد معهم في بداية هذا الموسم ليعودوا إلى أنديتهم السابقة بشكل مؤقت لاستكمال مباريات الموسم الماضي، ثم يعودوا إلى ناديهم الحالي مرة أخرى، هل هذا من المنطق؟ وما الآلية التي تلزم الأندية بترك لاعبيها للعودة إلى أنديتها السابقة؟

وكيف لنادٍ مثل الأهلي أن يستعيد لاعبيه السابقين، ومنهم الأجانب الذين كانوا مقيدين الموسم الماضي وانتقلوا لأندية في دول أخرى؟ وهل أنديتهم التي لا تتبع الاتحاد المصري لكرة اليد سوف تسمح لهم بذلك؟ وماذا لو كان هؤلاء اللاعبون الذين كانوا مقيدين في الموسم الماضي مرتبطين بمباريات رسمية مع أنديتهم الحالية "خارج البلاد" وقت الحاجة إليهم؟ وماذا لو تعرض لاعب لإصابة خطيرة أو عقوبة كبيرة عند عودته إلى ناديه السابق بشكل مؤقت؟