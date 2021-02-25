الجونة يفرض النقطة على بيراميدز برأس السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعادل بيراميدز مع مضيفه الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الـ14 من دوري we المصري على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) بالتجمع الخامس.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، وفيما ارتفع رصيد الجونة إلى 20 نقطة في المركز السادس.

التشكيل

تكون تشكيل بيراميدز من: شريف إكرامي؛ أحمد توفيق، علي جبر، أحمد سامي، أسامة جلال، أحمد توفيق؛ نبيل عماد "دونجا"، محمود حمادة؛ رمضان صبحي، إسلام عيسى، دييجو رولان.

وتكون تشكيل الجونة من: أحمد عادل عبدالمنعم؛ جوناثان، محمد نجيب، محمد الجزار، محمد حبيب يكن؛ نور السيد، سيرجي أكا، العربي بدر، محمود الشبراوي، عمرو عبدالفتاح "عموري"، عمر السعيد.

أحداث المباراة

تأخرت المباراة في الإنطلاق لعدة دقائق بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف لأرض الملاعب، وهو ما يمنع إقامتها وفقًا للوائح السلامة الخاصة باتحاد الكرة.

وأحرز أسامة جلال الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما حصل على عرضية رائعة من إسلام عيسى وخرج أحمد عادل من مرماه دون أن يتعامل معها فسكنت شباكه.

وتعرض أسامة جلال لإصابة بدون تدخل من أحد عقب تسجيل الهدف وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 13 ليشارك بدلًا منه أحمد أيمن منصور.

وأهدر دييجو لوران فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 40 بعدما استغل خطأ العربي بدر وحاول مراوغة أحمد عادل عبدالمنعم سد سدد كرة أتت بجوار القائم وخرجت لضربة مرمى.

وانطلق الشوط الثاني من المباراة بدون حكم الفيديو المساعد بسبب خطأ في التقنية، وأخطر حكم المباراة أمين عمر الجهاز الفني لبيراميدز والمقاصة بالأمر، حتى عاد للعمل من جديد في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وبعد دقائق من تفوق الجونة كاد بيراميدز يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر المباراة عن طريق دونجا الذي عادت له الكرة من منطقة الجزاء وصوبها قوية أعلى من العارضة.

وتعادل عمر السعيد لصالح الجونة في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعدما استغل عمر السعيد ركنية أتت من الجانب الأيمن واستقبلها برأسية رائعة سكنت شباك شريف إكرامي.

وأنقذ شريف إكرامي مرمى بيراميدز من هدف ثاني في الدقيقة 87 عن طريق سيرجي أكا بانفراد صريح أبعدها الحارس الدولي بجدارة.

وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين ليحصل كل منهما على نقطة.