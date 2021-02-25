الخطيب يجتمع بموسيماني ولاعبي الأهلي لتمهيد الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأعضاء لجنة التخطيط لمناقشة الفترة المقبلة وتحدياتها.

وحضر الاجتماع محسن صالح وزكريا ناصف أعضاء لجنة التخطيط من أجل الحديث عن أهمية الفترة المقبلة للأهلي وضرورة الاستعداد بقوة لها، في ظل خوض بطل إفريقيا عدة تحديات محلية وقارية.

واجتمع "بيبو" بلاعبي النادي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني وتحدث خلال الجلسة عن أهمية تحقيق المزيد من البطولات، مُشدداً على أن الألقاب التي تحققت ليست كافية.

وأشار الخطيب إلى أن فريق النادي الأهلي الحالي يضم عدد من اللاعبين الذين يتمتعون بثقة الجميع في النادي وجماهيره، بالإضافة إلى جهاز فني على أعلى درجة من الكفاءة.

وبعد كلمة الخطيب وإنهاء اجتماعاته مع لجنة التخطيط واللاعبين، حضر حفل عشاء جماعي في أحد الفنادق العالمية بالقاهرة.