تقرير.. أبناء أساطير إفريقيا يبدأون رحلة الاستحواذ على عرش الآباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى هشام:

خطف احتفال كيفين برينس ميلا لاعب منتخب الكاميرون في أمم إفريقيا تحت 20 عامًا الأنظار بتقليده للاحتفال التاريخي للأسطورة روجيه ميلا أحد أساطير الكرة الكاميرون وقال البعض انه ابن الأسطورة لكن اتضح أن الأمر ما هو إلا تشابه أسماء.

تشابه اسم الفتى الصاعد مع الأسطورة لا يعني أن الكرة الإفريقية قد نضبت باعتزال الأساطير لكن الفترة الأخيرة شهدت ميلاد مواهب صاعدة ما هم إلا أبناء هؤلاء الأساطير الذين عشقناهم وربما يكونوا هم الورثة الشرعيين لأماكن آبائهم وليس مجرد تشابه اسماء.

إتيان صامويل إيتو .. شبل جديد في الكاميرون:

يتذكر الكثيرين ذلك الطفل الصغير الذي ظهر يداعب الكرة مع والده أسطورة الكاميرون صامويل إيتو قبل إحدى المباريات. هذا الطفل كبر وأصبح له اسمًا الآن هو إتيان إيتو ذو الـ 18 عامًا والذي يلعب في صفوف ريال أوفيدو الإسباني تحت الـ 19 عامًا يقود الآن هجوم أشبال الكاميرون في أمم إفريقيا تحت 20 عامًا بل وسجل هدفين في 3 مباريات حتى الآن ويجاور ميلا الصغير في نفس الفريق.

الفيل الصغير يسير على خطى والده:

كوت ديفوار على موعد أيضًا مع موهبة قد يكون الوريث الشرعي لعرش ديديه دروجبا وهو نجله إسحق ذو الـ 20 عام الذي لفتت لحظة مشاركته الأولى مع فريق Folgore Caratese الإيطالي بالدرجة الرابعة الكثير من المتابعين من شدة حماس المعلق الداخلي للمباراة لتلك المشاركة واحتفاء المتواجدين بالملعب بمشاركة إسحق ربما يعكس اشتياق متابعي الكرة لمهاجم بحجم دروجبا.

ثعلب جديد في الصحراء:

أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي هو الأكثر فخرًا حتى الآن بنجله وهو ما بدا واضحًا في لحظة احتفاءه بأول أهداف ابنه محمد بشير بلومي (18 عام) لصالح فريقه مولوديه وهران في شباك اتحاد بسكرة بالدوري الجزائري، هدف بشير لم يكن هدفًا عاديًا بل جاء من تسديدة بوجه القدم الخارجي من خارج المنطقة انتزعت التصفيق والإشادة من جميع الحاضرين بالملعب وأولهم الاسطورة الأخضر بلومي.

بلومي الصغير استمر في التسجيل للمرة الثانية على التوالي حين سجل في فوز المولودية على حساب شباب قسنطينه ليلفت الأنظار تجاه نجم صاعد جديد ربما يكون محل والده في تشكيله ثعالب الصحراء الجزائرية.