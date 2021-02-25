"غرامة ومهلة قانونية".. هل يعاقب بيراميدز بسبب سيارة الإسعاف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعطلت مباراة بيراميدز أمام الجونة ضمن الجولة الـ14 من دوري we المصري عن موعد انطلاقها بسبب عدم وجود سياراتي إسعاف عن موعد انطلاق المباراة.

ورفض أمين عمر حكم مباراة بيراميدز والجونة التي تقام على ستاد 30 يونيو في التجمع الخامس انطلاق المباراة إلا بعد وصول سيارة الإسعاف حسب ما تقول اللائحة، وهو الأمر الذي جعلها تنطلق متأخرة عن موعدها المقرر بـ6 دقائق فقط.

وهنا نرصد من تقوله لائحة الانضباط الخاصة بلجنة المسابقات في هذه الواقعة.

وتقول المادة سادسة بند 9 من اللائحة أنه في حالة "عدم تواجد سياراتي إسعاف أو المهمات الطبية اللازمة قبل المباراة بساعتين" يتم معاقبة النادي بغرامة 10000 جنيه.

أما المادة العاشرة فتقول: "في حالة عدم تواجد سياراتي الإسعاف حتى موعد بدء المباراة يعطي الحكم الفريق المضيف مهلة مدتها عشرون دقيقة وإذا تم انقضاء المهلة ولم تصل سياراتي الإسعاف يعتبر المفريق المضيف مهزوما 3-0 إذا ثبت عدم إبلاغ الإسعاف.

وقام أمين عمر حكم المباراة بالتعامل وفقًا للبند العاشر ومنح مهلة لبيراميدز مدتها 20 دقيقة وبالفعل وصلت سيارة الإسعاف خلال المدة المقررة وفقًا للائحة.