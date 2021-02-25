فيفا يرد لمصراوي على أنباء صدور عقوبة ضد الزمالك بسبب أشيمبونج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنباء صدور عقوبة اليوم الخميس ضد الزمالك بسبب عدم دفع مستحقات لاعبه السابق الغاني بنجامين أشيمبونج، موضحًا أن القضية لم يتم البت فيها بعد.

تداولت أنباء عالمية حول توقيع عقوبة على الزمالك لعدم سداد مبلغ يقدر بحوالي 1.2 مليون دولار لبنجامين أشيمبونج، وذلك في جلسة بحسب التقارير كان من المفترض أن تعقد اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم ردًا على استفسار الخليج 365: "الأمر محل الاستفسار المشار إليه في رسالتكم مازال لم يتم البت فيه، ولذلك لا يمكننا التعليق إطلاقًا."

وتقدم بنجامين أشيمبونج بشكوى إلى الاتحاد الدولي ضد الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة نتيجة فسخ العقد من طرف واحد، قبل أن يتوجه للمحكمة الرياضية الدولي ويحصل على حكم بتعويض قيمته 1.2 مليون دولار تقريبًا.

وأعلن الزمالك في وقت سابق أن اللاعب وافق على تسوية من خلال وكيله أعماله نادر السيد بقيمة 250 ألف دولار وهي التي تساوي راتبه عن موسم واحدة، قبل أن يخرج اللاعب بنفسه وينفي أي علاقة مع الشخص الذي وافق على التسوية.

وطالب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في بيان تم توجيهه إلى فيفا، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري عدم الاعتداد بتسوية نادر السيد مع الزمالك ووصفها بـ"الزائفة".

وتعاقد الزمالك مع أشيمبونج في صيف 2017 ليضم لصفوف الفريق بعقد مدته 4 سنوات، مقابل 250 ألف دولار عن كل موسم، لكنه النادي أعاره بعد 6 أشهر فقط، ثم تم الاستغناء عنه بعد ذلك.