الاتحاد يخطف فوزاً قاتلاً بخطأ "بناء الهجمة" أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف نادي الاتحاد فوزاً قاتلاً أمام نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات دوري WE.

وتقدم وادي دجلة بعد مرور 22 دقيقة من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء سددها لاعبه محمد هلال بنجاح لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني تعادل فوزي الحناوي للاتحاد في الدقيقة 53 قبل أن يخطف إيمانويل أوكري هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 90 مستغلًا خطأ مدافع دجلة في استلام الكرة من حارس مرماه محمد عبد المنصف لبناء الهجمة.

وهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 18 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن سموحة وبيراميدز صاحبا المركزين التاسع والثامن بجدول الدوري، بينما توقف رصيد دجلة عند النقطة 7 متذيلاً جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز 17 قبل الأخير.

وإليكم ملخصًا لأبرز أحداث المباراة:

مرت 15 دقيقة أولى سلبية من عمر الشوط الأول شهدت سيطرة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة دون أي خطورة فعلية باستثناء تسديدة يعقوبو لاعب وادي دجلة في الدقيقة 14 من داخل منطقة الجزاء التي علت المرمى.

وفي الدقيقة 20 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق وادي دجلة بعد عرقلة لاعبه محمد هلال داخل منطقة الجزاء كما لجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو الذي أكدها.

وفي الدقيقة 22: سدد محمد هلال ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الاتحاد متقدماً لفريقه بهدف.

وكاد يتعادل الاتحاد في الدقيقة التالية ولكن رأسية سيسيه تتحول لركنية بعد ارتطام الكرة بخالد علي مدافع دجلة تم تنفيذها وأخرجها دفاع دجلة.

الدقيقة 32: تسديدة كريم الديب كادت تسكن بشباك محمد عبدالمنصف بعدما ارتطمت بجسد خالد علي مدافع دجلة وغيرت اتجاهها ولكن تحولت لركنية تم تنفيذها وأبعدها دفاع دجلة لركنية جديدة.

الدقيقة 33: نفذ كريم الديب ركنية الاتحاد التي لم تجد من بقابلها من زملائه داخل منطقة الجزاء وأبعدها ريعو لركنية جديدة نُفذت وسقطت من يد محمد عبد المنصف ولكن أبعدها دفاع وادي دجلة.

توقف اللعب في الدقيقة 40 لتلقي لاعب دجلة أحمد سعيد العلاج داخل الملعب عقب كرة مشتركة بينه وبين لاعب الاتحاد قبل أن يُستأنف اللعب مرة أخرى في الدقيقة 42.

الدقيقة 45 توقف اللعب بعد مشادات كلامية بين لاعبي الفريقين على خلفية رغبة لاعبي الاتحاد في لعب الكرة سريعاً بعد حصولهم على ركلة حرة في الوقت الذي كان لاعب دجلة محمد هلال يستحوذ على الكرة فتم دفعه وسقط أرضاً.

الحكم يُشهر على أثر هذه الواقعة البطاقة الصفراء للسيد سالم لاعب الاتحاد السكندري وكالديرون لاعب وادي دجلة قبل أن يُشهر الصباحي بطاقة صفراء أخرى لمحمد هلال بداعٍ إضاعته للوقت بعد نزول الجهاز الطبي لدجلة لعلاجه.

الحكم استأنف المباراة وأعلن عن 4 دقائق كوقت بدل من الضائع

الصباحي يُطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدف نظيف سجله لاعبه محمد هلال من ركلة جزاء في الدقيقة 22، وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته:

بداية سريعة للشوط الثاني بتمريرة من وسط الملعب في الدقيقة 46 من لاعب دجلة محمد هلال لزميله الغاني أنطوين وضعه بها أمام المرمى ولكن الأخير سدد أعلى المرمى.

وكاد يستغل كريم الديب خطأ محمد عبدالمنصف في الدقيقة 48 ولكنه سدد الكرة أعلى مرمى وادي دجلة.

الدقيقة 49: ردّ دجلة على تسديدة كريم الديب بكرة من أنطوي سددها في مرمى الاتحاد من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس الاتحاد.

الدقيقة 52: أهدر رزاق سيسه فرصة لتعديل النتيجة بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة جزاء وادي دجلة أمسك بها محمد عبدالمنصف.

الدقيقة 54: عاد رزاق سيسه لحدود منطقة جزاء وادي دجلة قبل أن تصل الكرة منه لكريم الديب داخل منطقة الجزاء ليرسلها بينية على يمينه لفوزي الحناوي الذي سدد الكرة بين قدمي محمد عبد المنصف.

الدقيقة 65: كاد صلاح أمين يباغت حارس مرمى الاتحاد محمد صبحي بتسديده الكرة من داخل منطقة الجزاء قبل خروجها لركلة مرمى ولكن تصدى لها صبحي.

الدقيقة 88 كاد صلاح أمين يخطف هدف التقدم لوادي دجلة عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن محمد صبحي تصدى لكرته قبل أن يستحوذ عليها بصورة كاملة.

الدقيقة 90: استغل أوكري خطأ خالد رضا في استقبال الكرة من محمد عبد المنصف داخل منطقة الجزاء وسدد الهدف الثاني للاتحاد.

الحكم منح 5 دقائق كوقت بدل من الضائع ولكن دجلة لم يستطع تصحيح الخطأ والتعادل ليفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.