الزمالك يعتمد على طائرة خاصة لإنجاز مهمة الترجي في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقرت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك على سفر الفريق الأبيض إلى تونس بطائرة خاصة الشهر المُقبل لمواجهة الترجي.

ويطير الزمالك إلى تونس لمواجهة الترجي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 6 مارس المُقبل.

وسافر الزمالك إلى السنغال لمواجهة توينجيت في الجولة الثانية بطائرة خاصة، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويأمل الزمالك في تحقيق فوزه الأول وتسجيل أول أهدافه في مرحلة المجموعات على ملعب الترجي في تونس في الجولة الثالثة ليقترب من التأهل إلى ربع النهائي.