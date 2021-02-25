فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي “سعداوي يُسعد الأنصار”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي، موسم 2021/2020، لحساب الجولة السابعة، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس 25 فبراير 2021 على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تمكن الرجاء من الفوز بهدفين دون رد سجلهما نوح سعداوي وبن مالانجو على مدار شوطي المباراة، ليواصل فريق النسور ملاحقة الوداد على صدارة جدول ترتيب البطولة المغربية inwi.

أنهى الرجاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله “نوح وائل سعداوي” في الدقيقة 42 برأسية قاتلة بعد تلقيه عرضية نموذجية من عبد الإله الحافظي داخل صندوق العمليات.

وحاول المدير الفني لنادي اتحاد طنجة “إدريس إل مرابط” تحسين مردود خط هجومه بإشراك يوسف أنور وأنس الصباحي مطلع الشوط الثاني، بالاضافة إلى المهاجم الكونجولي “موكوكو باتيزالدو” إلا أن الرجاء تعامل بواقعية في الخطوط الخلفية انتظارًا لفرصة إضافة الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدل من ضائع، أضاف الكونجولي “بن مالانجو بنجيتا” الهدف الثاني لفريق الرجاء البيضاوي، ليقتل آمال طنجة الذي ضغط بكل قوة في الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة.

وبهذه النتيجة حافظ الرجاء على المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الوداد المتصدر، أما اتحاد طنجة فقد تجمد في المركز السابع برصيد 10 نقاط بسبب تعرضه للخسارة 3 مرات متتالية في آخر 6 مباريات له في البطولة الاحترافية.

وتُعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها اتحاد طنجة (فارس البوغاز) في استغلال عثرات فريق نهضة بركان صاحب المركز الثالث المؤهل إلى كأس الاتحاد الأفريقي، حيث تعرض بركان للخسارة والتعادل في المباراتين الماضيتين أمام يوسفية برشيد وشباب المحمدية، ليبقى في المرتبة الثالثة برصيد 11 نقطة فقط، متساويًا مع أولمبيك آسفي الرابع.