نتيجة مباراة ارسنال وبنفيكا فى الدوري الاوروبي “أوباميانج ينفض الغبار عن نفسه”

تعرف على نتيجة مباراة ارسنال وبنفيكا فى الدوري الاوروبي “يوروباليج”، فى أهم مباريات اليوم الخميس 25 فبراير 2021، فى إياب دوري الـ32، والتي يستضيفها ملعب كارايسكاكيس في اليونان.

تأهل أرسنال الإنجليزي إلى دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي، عقب تغلبه على نظيره بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لهدفين، اليوم الخميس.

بدأت المباراة بحذر هجومي مع اعتماد كلا الطرفين على لعب كرات قصيرة في منتصف الملعب، إلى أن جاءت الدقيقة 21 التي عرفت افتتاح أرسنال النتيجة، بهدف أحرزه الجابوني بيير أوباميانج مستغلا تمريرة حاسمة من بوكايو ساكا.

وعقب الهدف، سيطر “الجانرز” على اللعب وكان قريبًا من تعزيز تقدمه في مناسبات عدة، وسط تراجع من بنفيكا إلى الخطوط الخلفية واعتماده على الهجمات المرتدة.

وتحصل بنفيكا من إحدى مرتداته على ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء، ترجمها المهاجم ديوغو جونسالفيس إلى هدف جميل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

ودخل أرسنال الشوط الثاني بإصرار كبير على التسجيل، الأمر الذي تحقق عن طريق أوباميانج عند الدقيقة 54، إلا أن هدف الجابوني ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وعلى عكس سير الأحداث، خطف بنفيكا هدف التقدم الثاني في الدقيقة 61، إثر خطأ كبير من دفاع أرسنال، استغله المهاجم رافا سيلفا وخطف الكرة واجه الحارس وسددها بثقة داخل الشباك.

ورغم الهدف المباغت، واصل أرسنال ضغطه الهجومي، واستطاع الفريق أن يُعدل النتيجة سريعًا بتسديدة قوية من المدافع كيران تيرني اخترقت مرمى هيلتون هيتي في الدقيقة 67.

ومع حلول الدقيقة 87، أكد أرسنال أحقيته في التأهل بهدف قاتل أحرزه بيير أوباميانج مستثمرًا كرة عرضية من بوكايو ساكا، حولها برأسية في المرمى.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، ليحجز أرسنال مقعده في الدور القادم بفضل تفوقه في مباراة الإياب.

يذكر ان آرسنال في دور المجموعات كان متصدرًا للمجموعة الثانية بتحقيق العلامة الكاملة حيث جمع 18 نقطة من ست مباريات، أما بنفيكا فجاء وصيفًا في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة خلف جلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

اقرأ ايضا