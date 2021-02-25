فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الخميس 25 فبراير 2021، فى الجولة الـ15، والتي استضافها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بإدارة الحكم الدولي “أمين عمر”.

واصل الجونة تكريس عقدته لمضيفه بيراميدز ببطولة الدوري المصري، ووقف حائلا دون تلقي خسارته الأولى أمام منافسه في تاريخ لقاءاتهما بالبطولة، بعدما تعادل معه بهدف مقابل هدف.

وأهدر بيراميدز، الذي حصل على المركز الثالث في ترتيب المسابقة الموسم الماضي، نقطتين ثمينتين في صراعه للتواجد ضمن فرق المقدمة بالبطولة، بعدما أصبح في جعبته 19 نقطة في المركز السابع، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد الجونة إلى 20 نقطة في المركز السادس.

انتهي الشوط الاول بتقدم فريق بيراميدز بهدف دون مقابل، جاء الهدف فى الدقيقة 10 عن طريق اللاعب “أسامة جلال”، بعدما حول عرضية اسلام عيسي بضربة رأسية داخل الشباك.

وشهد الشوط الاول إهدار لاعب بيراميدز رمضان صبحي لركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة والذي سددها خارج المرمي.

وخلال الشوط الثاني تدارك التعادل اللاعب عمر السعيد، المعار للجونة من فريق الزمالك، بعدما أحرز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 86، ليواصل التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.

كان يأمل اليوم بيراميدز لمواصلة صحوته التي بدأت بالفوز على طلائع الجيش في الجولة السابقة من الدوري المصري، قبل أن يحقق الفوز ذهابًا وإيابًا على راسينج أبيدجان الإفواري في الدوري الإقصائي الأخير من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتعرض رفاق رمضان صبحي للخسارة أمام إنبي مطلع هذا الشهر بنتيجة 2/3 بعد التعادل في خمس مباريات أمام البنك الاهلي ووادي دجلة وسموحة والاهلي والإسماعيلي، وكل تلك النتائج كان بينها فوز يتيم على المقاولون العرب بنتيجة 1/3.

ولا يمر الجونة بأفضل أوقاته تحت قيادة المدرب رضا شحاته منذ نهاية الشهر الماضي، فبعد فوزه على وادي دجلة 2/صفر، خسر من سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والمقاولون العرب، وفشل في ربح البنك الاهلي مكتفيًا بالتعادل معه 1/1.

وكان فريق الجونة قد فاز في مباراة كأس مصر السابقة أمام كيما أسوان بنتيجة 1/6 يوم 13 فبراير الجاري، إلا أنه عاد بعد أسبوع ليسقط في النتائج المخيبة بالخسارة من ذئاب الجبل في الدوري (3/2).

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم بيراميدز “أسامة جلال”

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