يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الاوروبي، إياب دور الـ 32 الإقصائي، والمقرر لها مساء اليوم الخميس 25 فبراير 2021.

يستضيف ملعب أولد ترافورد (مسرح الأحلام) مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ينقل بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد على قناة بي ان سبورت القطرية 1، بصوت المعلق الرياضي العماني أحمد البلوشي، كما تنقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية، وقناة BT Sport extra 1.

وكان مانشستر يونايتد تمكن من الفوز على ريال سوسيداد في مباراة الذهاب بنتيجة عريضة قوامها 4 أهداف دون رد، ليضع قدمًا في الدور ثمن النهائي.

يدير مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الحكم البلجيكي “لاورنس فيسر”، ويساعده تيبو نجسين وريين فانزيير وآلارد ليندهوت، ويتواجد كيفين بلوم وجوشيم كامفويس على تقنية الفار.

وسبق لمانشستر يونايتد هزيمة ريال سوسيداد على ملعب أولد ترافورد يوم 23 أكتوبر 2013 بنتيجة هدف دون رد سجله “إنيجو مارتينيز” بالخطأ في مرماه، خلال دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بينما انتهت مباراة الإياب في إقليم الباسك على ملعب الانويتا بالتعادل السلبي.

ويأمل عشاق مانشستر يونايتد في مواصلة فريقهم للنتائج الإيجابية للمباراة الثالثة على التوالي، حيث فاز الفريق أمام ريال سوسيداد ثم نيوكاسل يونايتد، وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه هدفًا يتيمًا من نيوكاسل.

وترجع آخر مرة خسر فيها مانشستر يونايتد قبل مباراة اليوم إلى يوم 27 يناير الماضي عندما سقط بنتيجة 2/1 على ملعب أولد ترافورد أمام شيفيلد يونايتد.

مانشستر يونايتد 0-0 ريال سوسيداد

???? ملعب أولد ترافورد (مانشستر-انجلترا)

???? الدوري الأوروبي (إياب دور ال32)

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