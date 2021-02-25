نجوم كرة القدم يتصدون لرسائل الكراهية في فيديو مشترك

نشرت مجموعة من لاعبي كرة القدم، يتقدمهم نجم خط وسط منتخب ألمانيا وريال مدريد الإسباني توني كروس، شريط فيديو عبر منصة تبادل الصور”إنستجرام” كشفوا فيه عن رسائل كراهية موجهة إليهم.

وتضمن شريط الفيديو الذي نشرته وكالة “رياضة 360″تواجد 14 لاعبًا إلى جانب كروس، مثل نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونخ ودايوت أوباميكانو لاعب لايبزيج وتيمو هورن لاعب كولن.

وقال كروس : “المضايقات الإلكترونية هي مشكلة نتعرض لها جميعًا في المجتمع، حيث يجرؤ الناس على فعل أشياء خلف ملفات شخصية مجهولة الهوية”.

وتتضمن رسائل الكراهية الموجهة للاعبين عبارات مثل “أتمنى أن تموت في الجحيم” وهي رسالة موجهة لتوني لكروس، فيما كانت رسالة أخرى تتضمن عبارة “سأطعنك” موجهة لهورن لاعب فريق كولون.

وذكر الفيديو: “خطاب الكراهية ليس تعييرًا عن رأي “، وأضاف : “خطاب الكراهية والمضايقات الإلكترونية هي جريمة تحدث في كثير من الأحيان بدون أي عواقب”.

واكتسبت القضية اهتمامًا كبيرًا من مختلف الدول، كما تم مناشدة شركات التواصل الإجتماعي باتخاذ تدابير أكثر صرامة، كما تكثف سلطات الدول جهودها.

من جانبه، رحب جوليان ناجلسمان مدرب فريق لايبزيج بفكرة الفيديو وقال:” أتمنى أن يكون هناك حل لإنهاء المضايقات الإلكترونية”.