بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي Inwi

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي Inwi، ضمن الجولة 7، والمقرر لها مساء اليوم الخميس 25 فبراير 2021.

يستقبل ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء مباراة الرجاء واتحاد طنجة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت المغرب، 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة الرجاء واتحاد طنجة على القناة الرياضية المغربية HD بصوت المعلق الرياضي المتميز “سفيان رشيدي”، كما تنقل على إذاعة Radio Mars، وفي بث مباشر على موقع Hesport المغربي.

وقرر المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي “جمال السلامي” استدعاء اللاعب الموهوب “بدر بولهرود” للمرة الأولى بعد اضافته إلى قمة الفريق في يناير 2021. حيث لم يظهر في أي مباراة بسبب تراجع مردوده البدني في التدريبات.

وانضم بدر بولهرود إلى صفوف الرجاء في الميركاتو الشتوي 2021 قادمًا من الدوري الإسباني الدرجة الثانية، حيث لعب لمدة عامين بين صفوف نادي ملقة الأندلسي.

وحاول لاعب الفتح الرباطي الأسبق الانضمام إلى صفوف نادي مولودية وجدة في شهر أكتوبر الماضي إلا أنه ألغى الاتفاق مع بداية شهر نوفمبر.

ويحتل الرجاء المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي inwi برصيد 14 نقطة، أقل من الوداد المتصدر بـ 4 نقاط، مع الإشارة إلى أن “وداد الأمة” لعب مباراة أكثر من “النسور الخضر”.

ويسعى رفاق محمود بنحليب لهزيمة اتحاد طنجة الذي كان قد هزمهم في شهر سبتمبر الماضي بهدف دون رد في الدار البيضاء، ضمن الجولة 26 من موسم 2020/2019، وكاد يفوت عليهم فرصة التتويج بلقب البطولة لولا أن الوداد سقط في بعض النتائج المخيبة آنذاك.

وعلى مدار آخر 5 مواجهات بين النسور الخضر وفارس البوغاز، فاز الرجاء في مناسبتين 4/1 و1/صفر، وفاز اتحاد طنجة مرة واحدة، وسيطر التعادل على مواجهتي عام 2018.