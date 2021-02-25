فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الوصل والوحدة فى الدوري الاماراتي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الوصل والوحدة فى الدوري الاماراتي، ضمن مباريات اليوم الخميس 25 فبراير 2021، فى الجولة 18.

تعادل الوصل والوحدة 2-2، في المباراة التي أقيمت أمس على ستاد زعبيل، في افتتاح الجولة “18” من دوري الخليج العربي الاماراتي، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 28 نقطة، بالمركزين السابع للوحدة والثامن للوصل.

تقدم الوصل من ركلة جزاء بعد عرقلة محمد الشامسي، حارس الوحدة، لعلي صالح لاعب الوصل، ليتقدم فابيو ليما، ويسجلها بنجاح في الدقيقة 8.

وأدرك الوحدة التعادل بواسطة ميونج لي، الذي تابع كرة مرتدة من الحارس محمد الشامسي، بعد تصديه لركلة حرة مباشرة، نفذها عمر خريبين، ليحولها الكوري الجنوبي بلمسة مباشرة داخل الشباك في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، سنحت عدة فرص للفريقين، مع بحث كل منهما عن خطف هدف الفوز، قبل أن يحصل الوصل على ركلة جزاء إثر عرقلة روبن، لاعب الوحدة، الذي خرج بالبطاقة الحمراء، للبديل ناصر نور، ليتقدم ليما ويسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 77.

واستغل السوري عمر خريبين هفوة من دفاع الوصل، ليخطف الكرة ويسجلها بشكل ساقط مميز من فوق حارس المرمى المتقدم في الدقيقة 82.

وشهد الوقت بدل الضائع لحظات مثيرة، بعدما سجل لوكاس بيمينتا الهدف الثالث للوحدة، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو، وتقرر إلغاء الهدف، بداعي وجود التسلل.

جدبر بالذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الوحدة 3-2، سجل للفريق الفائز كل من لوكاس بيمينتا وتيم ماتافز وباول خوسيه ميوكو، بينما سجل جواو فيجيريدو هدفي الوصل في المباراة.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم الوصل “ليما” من ضربة جزاء

هدف تعادل الوحدة “لي ميونج” 1-1

هدف الوصل الثاني “ليما” من ضربة جزاء 2-1

هدف تعادل الوحدة “عمر خربين” 2-2

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