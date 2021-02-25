الملياردير النيجيري “أليكو دانجوت” يقترب من شراء آرسنال في الصيف من آل كرونكي

عاد رجل الأعمال النيجيري، أليكو دانجوت ليؤكد رغبته في شراء آرسنال الإنجيلزي، مجددًا نيته في الاستحواذ على النادي الذي يشجعه.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الرجل الأغنى في قارة إفريقيا، نيته في شراء آرسنال، أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال دانجوت: “إنه ناد أرغب في شرائه يومًا ما”.

حيث صرح دانجوت (63 عامًا) صاحب أكبر شركة للأسمنت في غرب أفريقيا، كثيرًا من قبل خلال الخمسة أعوام الأخيرة عن نيته القيام بهذه الخطوة، وهو ما أكده رجل الأعمال النيجيري مرة أخرى، عندما قال: “أريد شراء آرسنال”.

وأضاف: “قريبًا سأقترح عرض لشراء آرسنال، لدي المال اللازم لدفع المبلغ الذي يريده آل كرونكي”.

وتابع: “أريد شراء النادي وتطويره وإحداث تغيير فيه. لقد أدرت مشروعات تجارية ناجحة للغاية؛ وأعتقد أنه يمكنني أيضًا إدارة آرسنال وتقديم فريق ناجح للغاية”.

واختتم: “ليس هناك شك (سأشتري آرسنال)، لا يوجد مشكلة فيما يخص المال”.

ويعد دانجوت من المشجعين الأوفياء لآرسنال، حيث دأب على تشجيعه منذ أكثر من 30 عامًا، حسبما أفاد المتحدث باسم الملياردير النيجيري.

ويقع آرسنال حالياً تحت ملكية رجل الأعمل الأمريكي “ستان كرونكي” بنسبة 100%، بعد أن استحوذ في عام 2018 على حصة الملياردير الروسي “عليشر عثمانوف” التي كانت تبلغ 30%، بالإضافة لشراء الحصص المتبقية من المساهمين المستقلين.

جدير بالذكر أن أليكو دانجوت، يعد أغنى رجل في قارة أفريقيا وفقًا لمؤشر بلومبيرج، حيث تتجاوز ثروته 17 مليار دولار.